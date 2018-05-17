Четверг, 17 Мая 2018 года
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Назарбаев: Казахстан становится транзитным государством

Экономика

Назарбаев выступил на пленарном заседании астанинского экономического форум

Назарбаев: Казахстан становится транзитным государством
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 17 мая 2018, 13:44 — REGNUM  К 2020 году доходы Казахстана от транзитных перевозок составят $5 млрд, сообщает 17 мая «КазТАГ» со ссылкой президента республики Нурсултана Назарбаева.

Глава государства выступил на пленарном заседании астанинского экономического форума. По его словам, ежегодно растут объемы перевозок с востока через территорию Казахстана в Европу. Назарбаев отметил, что Казахстан становится транзитным государство в рамках проекта «Один пояс — один путь».

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 19 мая в Казахстане проходит IX астанинский экономический форум, в рамках которого запланировано проведение 76-и мероприятий и деловых программ.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев принимает участие в астанинском экономическом форуме

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Экономика Казахстана
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