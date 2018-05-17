Четверг, 17 Мая 2018 года
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Назарбаев принимает участие в астанинском экономическом форуме

Экономика

В рамках мероприятия выступят более 500 человек

Назарбаев принимает участие в астанинском экономическом форуме
Иллюстрация: Kremlin.ru
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Астана, 17 мая 2018, 13:35 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принимает участие в астанинском экономическом форуме, который проходит с 17 по 19 мая в конгресс-центре Астаны и в отеле Hilton Astana, сообщает 17 мая «Казинформ».

Планируется, что в рамках мероприятия выступят более 500 человек из различных стран мира, в том числе бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и сооснователь Apple Стив Возняк. В подготовке мероприятия принимали участие 1,5 тыс. человек. Всего запланировано 76 мероприятий и деловых программ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля вышло постановление правительства Казахстана, согласно которому на проведение IX астанинского экономического форума выделено 3,1 млрд тенге ($9,4 млрд).

Читайте ранее в этом сюжете: На проведение экономического форума в Астане выделят около $10 млн

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Экономика Казахстана
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