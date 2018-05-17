Суд продлил агонию муниципального транспорта Орла

Орел, , 13:30 — REGNUM Процедура конкурсного производства скандального орловского МУ «ПАТП-1» продлена до 8 ноября этого года. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Орловской области по ходатайству конкурсного управляющего предприятия, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда. Таким образом, вопрос о банкротстве предприятия, которое занимается транспортным обслуживанием жителей Орла, пока окончательно не решен.

Подробнее: Орловский муниципальный транспорт спасают обещаниями

Руководство Орла — в отставку: условие спасения муниципального транспорта

В соответствии с определением суда, конкурсный управляющий обосновал необходимость продления процедуры тем, что «до настоящего времени не все мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве, выполнены, не произведены расчеты с кредиторами». На момент рассмотрения заявления проводилась оценка имущества должника, в суде рассматривается ходатайство конкурсного управляющего об определении очередности погашения текущей задолженности, ведутся работы по взысканию дебиторской задолженности, не реализована конкурсная масса должника, не произведены расчеты с кредиторами.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальное «Пассажирское транспортное предприятие №1 г. Орла», занимавшееся обслуживанием городских и пригородных автобусных маршрутов, с 8 ноября 2017 года находится в конкурсном производстве. Кредиторская задолженность предприятия составляет 63 млн рублей при стоимости имущества предприятия в 140—150 млн и ежемесячном убытке в миллион рублей. С февраля предприятие не работает — сотрудники были уволены. Вопрос о том, как спасти ПАТП-11, в течение многих месяцев обсуждают на разных уровнях власти. В декабре, когда стало известно о закрытии ПАТП-1 и сокращении штата в 89 человек, представители администрации и горсовета заявляли о необходимости «спасения» предприятия. В частности, рассматривался вопрос о предоставлении мэрии субсидии из облбюджета для погашения обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов непосредственно учредителем, то есть администрацией города Орла.

При сокращении сотрудников ПАТП-1 возникли проблемы и с выплатой долгов по зарплате: людей уволили в феврале, а по состоянию на 10 мая долг перед 78 экс-работниками составлял 1,2 млн рублей.