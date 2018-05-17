Компания сына Абрамовича наняла топ-менеджмент «Башнефти»

Москва, , 13:29 — REGNUM Нефтяная компания Zoltav Resourses наняла для развития геологоразведочных проектов бывших топ-менеджеров «Башнефть», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Одним из собственников Zoltav Resourses, занимающейся разработкой нефтяного месторождения на Колтогорском участке в ХМАО и Бортового участка (Саратовская область), является сын Романа Абрамовича Аркадий.

Топ-менеджмент «Башнефти» наняли для реализации программы геологоразведки на западной части Бортового участка. В частности, директором по геологии стал Юрий Красневский, имеющий более чем 30-летний опыт геологоразведки и добычи в России.

Программу геологоразведки на Бортовом участке, в рамках которой должен быть оценен ресурсный потенциал карбонских и девонских структур, запустили в 2017 году. Ее первым шагом стало проведение 3D-сейсмики.