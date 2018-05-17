Европейская финансовая помощь Украине: Киев освоил лишь 20% средств

Киев, , 13:39 — REGNUM Комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине, сообщает 17 мая Deutsche Welle.

Согласно источнику, на заседании комитета 28 депутатов проголосовали за, пять — против. Этот комитет является профильным, ранее документ одобрил комитет Европарламента по иностранным делам, который является совещательным в этом вопросе.

Сообщается, что утверждение Европарламента программы для Украины может произойти в июне в июне. Новая программа предусматривает выплату Украине двух траншей — каждый в размере 500 млн евро.

Между тем, глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко на презентации Внешнего инвестиционного плана ЕС в Киеве 17 мая заявила, что проблема лежит совсем в другой плоскости.

«Украине доступно 7 миллиардов евро на поддержку реформ от ЕС. Только 20% этой суммы было использовано. Проблема абсорбции средств и того, насколько эффективно деньги расходуются, существует», — сказала, в частности, Гопко.

В конце апреля министр финансов Украины Александр Данилюк, подводя итоги рабочей поездки в Брюссель, заявил, что до утверждения новой программы макрофинансовой помощи от ЕС Киев должен выполнить все условия предыдущей программы макрофинансовой помощи.

Среди этих условий автоматическая верификация электронных деклараций, внедрение кредитного реестра Национального банка, внедрение системы верификации владельцев компаний, отмена моратория на экспорт леса-кругляка.

«Выполнение этих условий в рамках новой программы — вполне реально. Вопрос только в преодолении корыстных интересов и в наличии политической воли», — подчеркнул тогда Данилюк.

В середине марта этого года глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила надежду, что предоставление средств Киеву произойдет до конца этого года. При этом она также отмечала, что в перечень условий для выделения средств Киеву по новой программе кредитования могут войти невыполненные требования предыдущей программы.

Ранее в Deutsche Welle сообщали о бездарном использовании Украиной траншей ЕС. В частности, руководитель главного департамента Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерина Матернова в интервью СМИ заявила, что из-за неспособности своевременно и правильно внедрять необходимые проекты за последние годы Украина не смогла получить пять миллиардов евро.

«Такая проблема характерна для нашего сотрудничества с Сомали и другими африканскими странами, но также и для Украины, Молдавии и Грузии», — сказала Матернова.

По данным издания, не исключено, что украинские чиновники не слишком заинтересованы в урегулировании вопроса с международной помощью потому, что ее трудно использовать в коррупционных схемах.