Золотистая картофельная нематода атаковала 20 районов Бурятии

Улан-Удэ, , 13:27 — REGNUM Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия предупредило о серьезной угрозе для всех растениеводов: золотистая картофельная нематода поразила территории 20 районов Бурятии, а также в Улан-Удэ.

«Всего в республике действуют 1148 очагов на общей площади около 204,1 гектара, в том числе заражено 1137 личных приусадебных участков. На сегодняшний день установлено 135 карантинных фитосанитарных зон и введен карантинный фитосанитарный режим на площади около 437 тысяч гектаров», — пояснили инспекторы ведомства.

Напомним, картофельные нематоды — это мельчайшие червячки, питающиеся соком клубней картофеля и являющиеся возбудителями бурой бактериальной гнили. Их причисляют к наиболее опасным карантинным вредителям. Опасность заключается не только в появлении огромной популяции вредителей, но и в легкости их распространения. Почва и любые растения, посаженные на ней, становятся носителями и переносчиками этой заразы. Золотистая нематода вызывает глободероз картофеля, помидоров и баклажанов, уничтожая урожай на 30−90%.

Бороться с вредителем в республике начали в 2017 году. В результате карантинную фитосанитарную зону на 20 770,37 гектара удалось уменьшить на территории с. Иволгинск Иволгинского района. А на территории с. Унэгэтэй Заиграевского района и вовсе отменить карантинный режим.