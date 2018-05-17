Сможет ли правительство РФ добиться запланированного роста экономики?

Москва, , 13:43 — REGNUM Российская экономика по-прежнему остаётся в зоне риска, поскольку продолжает зависеть от динамики мировых цен на углеводороды, считает ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Аза Мигранян. Об этом она 17 мая заявила корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новые данные Росстата, показавшие, что рост ВВП России в I квартале 2018 года составил 1,3% в годовом выражении.

«Мы исходим из того, что все данные, которые нам представлены в этом статистическом отчете, соответствуют действительности, — заметила Мигранян. — Если говорить о цифре прироста в 1,3%, то в данном контексте надо смотреть на два параметра. В первую очередь это прогнозные целевые показатели роста на 2018 год, которые запланировало правительство, и те показатели целевого роста, которые имеются в среднем по всем экономикам. С учётом того, что у нас незначительный темп роста ВВП — в целом по году менее 3%, мы можем сказать, что цифра в 1,3% соответствует прогнозам и может обеспечить общегодовой прирост по целевому показателю».

При этом, как подчеркнула экономист, успехи российской экономики следует сравнить с показателями других государств.

«Российский темп прироста ВВП существенно ниже общемировых показателей, и необходимость наращивания темпов роста остаётся актуальной, — сказала Мигранян. — Кроме того, надо учитывать вклад каждой отрасли в прирост ВВП. В данном случае можно смело утверждать, что этот показатель в достаточно высокой степени был обеспечен темпом прироста стоимости нефти на мировом рынке, и соответственно мы всё ещё остаёмся в зоне риска. Пока что динамика цен на нефть играет на пользу российской экономике. И это, в общем-то, неплохо, так как у нас есть возможность нарастить некий запас прочности. Однако с точки зрения качества развития, это не говорит ни о чём, потому что данный прирост не обеспечивает роста конкурентоспособности, роста технологичности производства и прочего».

Напомним, что, согласно данным Росстата, рост ВВП России в I квартале 2018 года составил 1,3% в годовом выражении.

«Индекс физического объёма валового внутреннего продукта в I квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года по предварительной оценке составил 101,3%», — уточнили в ведомстве.

До этого ЦБ РФ понизил оценку прироста ВВП в годовом выражении в I квартале с 1,5−1,8% до 1,3−1,5% и объяснил это более низким, чем прогнозировалось, ростом деловой активности в марте.

Кроме того, во II квартале 2018 года Центробанк предполагает замедление роста ВВП до 1−1,4%.

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