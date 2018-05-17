По рублю дают пессимистичный прогноз

Москва, , 14:06 — REGNUM Плавающий курс рубля не замедлит сказаться на его инфляции, считает руководитель Центра макроэкономического анализа и прогнозирования РАН Ирина Букина. Об этом она заявил 17 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление Максима Орешкина о том, что прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) РФ будет понижен Минэкономразвития с 2,1% из-за слабого роста в начале 2018 года.

«Я думаю, что эти опасения оправданы, — заметила Букина. — Некий импульс роста был задан благодаря повышенным государственным расходам в конце 2017 и начале 2018 годов. И это, конечно, могло простимулировать рост. Но недавние события, которые случились на валютном рынке, и тот факт, что рубль теперь — свободно плавающая валюта, не могут остаться незамеченными для нашей страны. Динамика курса рубля, как правило, сразу сказывается на инфляции. Скорее всего, сам изначальный прогноз о росте в 2,1% был чересчур оптимистичным, особенно с учётом замедляющихся темпов роста доходов. Зарплаты растут, но реальные доходы населения сокращаются».

Напомним, как заявил и.о. Минэкономразвития Максим Орешкин, прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) РФ будет понижен министерством с 2,1% из-за слабого роста в начале текущего года.

По словам чиновника, «все показатели будут уточняться», и более того, прогноз по инфляции на текущий год с 2,8% будет повышен до уровня выше 3%.

В то же время, по мнению зампреда Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрея Клепача, в 2018 году экономика в России пойдёт в рост и валовой внутренний продукт, по прогнозам, может увеличиться на 1,8%, а динамика роста в 2018 году превысит предкризисную.

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