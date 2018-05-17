Жители Алтайского края стали получать больше

Барнаул, , 12:46 — REGNUM Алтайкрайстат обнародовал данные, согласно которым в первом квартале 2018 года среднемесячная заработная плата работников края увеличилась, относительно аналогичного периода 2017 года на 12,1% (в январе — марте 2017 года — на 6%), составив 23 тысячи 302 рубля. Таким образом, в реальном выражении зарплата выросла на 10,7% (в январе — марте 2017 года — на 1%), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Известно, что высокие темпы роста зафиксированы на предприятиях обрабатывающей промышленности: в металлургическом производстве (118,5%), производстве готовых металлических изделий (116,3%), древесины (115,4%), текстильных изделий (122,3%), кокса (113,9%), прочих транспортных средств (111%). Но наибольший рост заработной платы наблюдался в области здравоохранения (на 24,3%), образования (на 23,4%), культуры (в полтора раза), сельском хозяйстве (на 12%), обрабатывающей промышленности (на 8,6%).

По-видимому это связано с выполнением «майских указов»: в апреле 2018 года алтайские депутаты единогласно утвердили поправки в краевой бюджет 2018 года: доходы на 2018 год увеличены на 3 миллиарда 543 млн рублей. Из них 855 миллионов рублей предоставят муниципальным образованиям края на исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы работникам муниципальных организаций и учреждений, 623 млн рублей — учреждениям общего и дошкольного образования.

«В здравоохранении заработная плата выросла на 24,7%, в образовании — на 21,8%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — в 1,6 раза», — подтверждают в региональном министерстве экономического развития.

Напомним, в начале 2017 года, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, среднемесячная заработная плата в Алтайском крае составила 21 961 рубль (рост на 6,9%), а в сентябре 2017 года её уровень превысил 22,8 тыс. рублей.

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