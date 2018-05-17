Архангельская стратегия: Указ президента вместо народного творчества

Архангельск, , 12:36 — REGNUM В правительстве Архангельской области снова формируют новую Стратегию развития региона. Выработкой основополагающего документа занимается отдельная рабочая группа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства.

Из пресс-релиза стало известно, что накануне состоялось совещание, в котором приняли участие разработчики стратегии, а также специалисты в области экономики, образования, медицины, науки, культуры. Журналистов и общественников в списке приглашенных не было.

Историю стратегического планирования в Архангельской области короткой не назовешь. Напомним, первый документ был принят при губернаторе Илье Михальчуке в 2009 году. Однако пришедший вслед за ним губернатор Орлов раскритиковал документ, назвав его утратившим актуальность. Было решено привлечь к работе над документом широкую общественность, предложения по развитию области можно было оставить на специально созданном для этого сайте. Документ обещали сформировать еще в прошлом году. О результатах проведенной кампании до сих пор ничего неизвестно.

Вместо этого правительство сообщает, что формируется новый документ и будет он создан «с учетом нового «Майского» указа президента».

Известно, что НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) уже провела комплексный анализ социально-экономического развития Архангельской области.

По мнению авторов исследования, одна из первоочередных проблем, которую необходимо области решить в ближайшее время, — отток населения, в первую очередь молодёжи.

«По достаточно высоким результатам ЕГЭ мы можем судить о хорошем качестве образования местных выпускников. Видим, что в регионе активно занимаются молодёжной политикой. Но для молодёжи ключевым фактором является работа, уровень доходов. При том что средний уровень зарплат в Архангельской области достаточно высок, зарплаты, которые работодатель предлагает молодым специалистам, ниже, чем в среднем по стране», — отметил представитель ВШЭ Александр Курячий.

Это, по мнению эксперта, является одним из определяющих факторов того, что молодёжь, окончив учёбу, принимает решение покинуть область.

Следующее, на чем акцентировал внимание Александр Курячий, — дальнейшее развитие в регионе малого и среднего предпринимательства и, конечно, реализация масштабных проектов.

Среди драйверов экономики названы рыбопромышленный комплекс, судостроение, добыча полезных ископаемых, ЛПК. Необходимо развитие производственных цепочек, способствующих увеличению добавленной стоимости выпускаемой продукции.

Как отметил представитель ВШЭ, в результате исследования была создана своего рода статистическая модель, характеризующая сегодняшнее состояние дел. Полученные по всем направлениям выкладки специалисты в ближайшее время обсудят с экспертами отраслей.

В результате совместной работы исследователи планируют получить объективную картину сегодняшнего дня Архангельской области по двадцати определённым стратегией направлениям. На основе этих данных будут установлены целевые показатели, которые, по мнению специалистов, область должна достичь к 2035 году, а самое главное — разработаны конкретные шаги по их достижению, сообщили в правительстве.

К разработке стратегии в ближайшее время планируют привлечь активную молодёжь в рамках проекта «Молодые лидеры Поморья».

Близкий к окончательному проект документа разработчики представят на суд общественности в августе — сентябре 2018 года.

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