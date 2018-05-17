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Госдума предложила Владимиру Путину четырех кандидатов на пост главы СП

Экономика

Госдума досрочно прекратила полномочия Татьяны Голиковой в должности главы СП

Москва, 17 мая 2018, 12:29 — REGNUM  Совет Думы принял решение направить президенту РФ четыре кандидатуры на пост главы Счетной палаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фракции определились со своими кандидатами на пост главы Счетной палаты. ЛДПР выдвинула аудитора СП Максима Рохмистрова, «Справедливая Россия» — главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, КПРФ — депутата Юрия Синельщикова, «Единая Россия» — экс-главу Минфина, главу Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

«Все кандидатуры соответствуют требованиям, предъявляемым к руководителю Счетной палаты», — сказал Володин. «Сегодня кандидатуры будут направлены президенту РФ», — добавил он.

Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты. Предполагается, что она займет пост вице-премьера.

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Счетная палата РФ
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