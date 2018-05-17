На рубль давит увеличившийся отток капитала из России

Москва, , 12:24 — REGNUM Фьючерсы на сорт марки Brent 17 мая с утра торгуются на уровне $79,50 за баррель это максимум с 2015 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

«Однако рубль оставил без внимания рекордные показатели на рынке энергоресурсов. Котировки национальной валюты ориентируются на тенденции международного валютного рынка, где происходит резкое ослабление основных мировых валют, против американского доллара», — пояснил эксперт.

По его мнению, на рубль давит увеличившийся с января по апрель в два раза до 21 млрд. долларов отток капитала из России, на фоне крупных расчетов по аукционам американского госдолга.

«Ситуацию для рубля также усугубляет отсутствие предложения на рынке валютной выручки от экспортёров, которая могла бы поддержать котировки. Тренд на девальвацию рубля остается в силе, до конца текущей недели вероятнее всего можно увидеть уровень в 62,30 рубля за доллар США», — считает Дядин.

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