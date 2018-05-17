Воронеж и Израиль объединятся для развития молочного животноводства

Воронеж, , 12:10 — REGNUM Воронежская область и Государство Израиль реализуют совместный пилотный проект в сфере молочного животноводства. Детали проекта обсуждались 16 мая на встрече исполняющего обязанности губернатора Воронежской области Александра Гусева с министром сельского хозяйства Государства Израиль Ури Ариэлем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Ури Ариэль приехал в Воронеж для участия в 31 региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации объединённых наций (FAO) для Европы.

Основной темой встречи стала реализация в Воронежской области пилотного российско-израильского проекта в сфере молочного животноводства. Как отмечалось, решение о том, что совместное производство появится в регионе, было принято в рамках реализации межправительственного плана России и Израиля. Основным участником от Воронежской области станет группа компаний «Молвест».

На встрече глава Воронежской области и министр обсудили параметры будущего совместного проекта, а также — основные меры государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях, механизмы мониторинга хода реализации этого проекта. Также обсуждались вопросы стандартов в области ветеринарии, зоотехники и менеджмента, подготовки кадров.

«Наши совместные усилия направлены на реализацию на своем уровне договоренностей, которые были достигнуты премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Со стороны Воронежской области — правительства и бизнеса — мы видим желание осуществить запланированное», — сказал министр сельского хозяйства Государства Израиль Ури Ариэль.

«Для нас очень важно экономическое сотрудничество и обоюдное развитие воронежских и израильских предприятий», — подтвердил намерения Александр Гусев.