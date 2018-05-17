«Зашибись! А почему не можем?»: чем недоволен глава Бурятии

Улан-Удэ, , 12:12 — REGNUM В Бурятии производят хорошие товары, но их продвижение оставляет желать лучшего. Вот и глава республики Алексей Цыденов обратил внимание на то, что, к примеру, в аэропорту Иркутска от разнообразия экологически чистой продукции глаза разбегаются, но мало кто знает о том, что аналогичные средства производят и в Бурятии. В связи с этим губернатор подверг критике руководство «Центра восточной медицины» за то, что никто в упор не видит их продукцию на прилавках магазинов. Любопытные подробности с заседания совета по науке и инновациям обнародовало АТВ.

Собравшиеся обсуждали ряд перспективных проектов в рамках республиканского закона о развитии биофармацевтического производства, принятого в конце 2017 года: есть уже готовая продукция, вот только реализовать её не могут, или не умеют, или не хотят?

Как оказалось проблемы начинается уже на стадии закупки. Поставщики лекарственных растений перед тем, как сдать свою продукцию за собственные средства должны проверить сырьё на наличие радионуклеидов и тяжелых металлов, а это не маленькие деньги. Такие исследования в Улан-Удэ не проводят, поэтому и желающих мало. Эта ситуация и вывела из себя главу Алексея Цыденова:

«Сегодня в Бурятии мы не можем провести такую работу, мы отправляем в Алтай. Зашибись! А почему не можем? У нас не хватает оборудования на 8 миллионов».

Интересно, что после этих слов министр промышленности Алексей Мишенин уже готов был выделить деньги, но в самый неожиданный момент оказалось, что такое оборудование в Улан-Удэ все же нашлось, в Бурятском госуниверситете. Правда, на него нужна аккредитация, но это всего миллион рублей, вместо восьми, — пишет АТВ.

Напомним, идея сделать биофармацевтику одним из «кластеров развития» зародилась в Бурятии больше десяти лет назад. Для этого нужно было во что бы то ни стало затянуть в регион крупного инвестора. Считалось, что вокруг него будут создаваться и развиваться малые инновационные предприятия (МИП). На развитие МИП давали по полмиллиона, им субсидировали кредиты на покупку оборудования. Так за пару лет в республике зарегистрировались около 50 МИПов. Правда, сегодня их осталось 31, а имеют хоть какую-то принадлежность к фармацевтике меньше 20, — отмечает gazeta-n1.ru.

Самим фактом принятия закона о поддержке биофармацевтического производства законодатели Бурятии признали, что видят в выращивании целебных трав будущее фармацевтики и отдельную нишу для развития растениеводства. Но местное сырье в фармпроизводстве до сих пор практически не используется. Для лекарственных сборов оно действительно должно быть проверенным, а проверять его негде. Как раз это в очередной раз и подтвердили сотрудники Центра восточной медицины, который работает на травах из Башкирии и с Алтая.

По мнению участников рынка, проблема в том, что закон принят, но его финансирование практически не предусмотрено.