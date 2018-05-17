На ПМЭФ-2018 обсудят инвестиционный прорыв Дальнего Востока

Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM Причины улучшения инвестиционного климата и перспективы привлечения новых инвесторов на Дальний Восток станут темой для обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме. Дальневосточная повестка будет обсуждаться на панельной сессии «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций», участниками которой станут представители федеральных органов исполнительной власти, российского и зарубежного бизнес-сообщества, а также ведущие эксперты.

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Участники сессии в частности затронут вопросы основных сфер инвестиционной привлекательности региона, конкурентоспособности территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток. Планируется, что инвестиционная привлекательность Дальнего Востока также будет обсуждаться в рамках бизнес-диалога «Россия — Япония».

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Добавим, что Дальний Восток по итогам 2017 года стал лидером среди федеральных округов по темпам роста объемов частных инвестиций в экономику региона — рост составил 17,1% при среднероссийском показателе в 4,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая. Ожидается, что форум приедут делегации Франции, Японии, Швейцарии и Катара. В пленарном заседании 25 мая вместе с президентом России Владимиром Путиным примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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