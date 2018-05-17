Госдума приняла новый вариант контрсанкционных мер

Москва, , 12:09 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект об ответных мерах на санкции США, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая. Полномочия правительства РФ существенно расширены.

Правительство по согласованию с президентом РФ сможет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество с государствами, которые ввели и поддержали антироссийские санкции, организациями, находящимися под их юрисдикцией, а также компаниями, контролируемыми такими организациями, «в отраслях в соответствии с решением президента». Контрсанкции могут быть введены также в отношении должностных лиц и граждан из недружественных стран, причастных к антироссийских санкциям.

Правительству по решению президента предоставляется право вводить различные меры противодействия, которые при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах.

Снова возникла дискуссии вокруг лекарств и медицинской техники: далеко не всегда аналоги — это то же оригинальное лекарство и медицинское оборудование.

«Все действия правительства, которые были направлены на импортозамещение… не стреляли в ногу и не приносили ущерб. Закон не ущемляет ни прав, ни свобод, ни развития бизнеса в России», — отметил глава комитета Госдумы по экономполитике Сергей Жигарев (ЛДПР).

Запрет или ограничения могут быть введены на ввоз в РФ продукции и сырья из таких недружественных стран, либо произведенного организациями, находящимися в юрисдикции этих стран, и контролируемыми ими компаниями. Вывоз из РФ продукции и сырья гражданами и организациями из недружественных стран и контролируемыми ими компаниями также может быть запрещен или ограничен. Причем перечни продукции и сырья, ввоз или вывоз которых будет запрещен или ограничен, определит правительство.

Находящимися под юрисдикцией недружественных стран организациям и контролируемым ими компаниям могут запретить выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, нужд госкорпораций, госкомпаний, субъектов естественных монополий и других юрлиц. Перечень таких работ и услуг также определит правительство. Станет возможным и введение запрета на участие таких организаций и граждан из недружественных стран в приватизации государственного и муниципального имущества, а также на выполнение (оказание) ими работ (услуг) по организации от имени РФ продажи федерального имущества.

Документ разрешает вводить и иные меры в соответствии с решением президента — для оперативной реакции на меняющуюся обстановку. В случае применения недружественными иностранными государствами национального режима, предусмотренного международными договорами, в отношении российских товаров (работ, услуг) или введения изъятий из него, президенту РФ предоставляется право принять решение о применении РФ аналогичных мер.

Госдума приняла решение отложить обсуждение законопроекта о введении уголовной ответственности за соблюдение санкций США и других недружественных стран. Инициатива предусматривала и наказание за пособничество во введении санкций. Максимальное наказание составляло 600 тыс. рублей и тюремный срок до четырех лет.

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