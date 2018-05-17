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Власти Сахалина ускорят решение проблем с бензином на Кунашире

Экономика

В порту не смогли произвести разгрузку судна с бензином из-за отсутствия лицензий

п.г.т. Южно-Курильск, Сахалинская область, 17 мая 2018, 12:12 — REGNUM  Решение проблемы с бензином на острове Кунашир власти Сахалинской области намерены ускорить путем выдачи лицензий для работы с нефтепродуктами, сообщила 17 мая пресс-служба сахалинского правительства.

«Такое поручение руководству ведомства дал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. В ходе своей рабочей поездки по Курилам он разобрался в причинах дефицита бензина», — отмечается в сообщении.

Выяснилось, что единственная АЗС на острове осталась без горючего из-за отсутствия лицензии на погрузо-разгрузочные работы нефтепродуктов у судовладельца, доставившего бензин, и у портовых организаций. Необходимая помощь со стороны региональных властей будет оказана в ближайшее время.

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