Пекин выступил против бурения в Южно-Китайском море

Пекин, , 11:57 — REGNUM Китай выступил против разработки месторождений углеводородов Lan Do в Южно-Китайском море в районе спорной акватории, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

По его словам, никто не может заниматься деятельностью в акватории, которую Китай считает своей, без получения разрешения Пекина. Речь идет как о компании, так и о государствах.

«Мы требуем от соответствующих сторон проявить уважение к суверенитету нашего государства», — заявил Лу Кан, подчеркнув, что такие вопросы могут негативно отразиться на отношениях Китая со странами-«нарушителями».

Ранее о том, что структура «Роснефти» Rosneft Vietnam B.V., которая ведет работу на шельфе, обеспокоена возможной негативной реакцией Китая, сообщало агентство Reuters.

В пресс-службе «Роснефти» сообщили, что деятельность компании строго соответствует лицензионным обязательствам, а работы ведутся в территориальных водах Вьетнама.

Rosneft Vietnam B.V. приступила к бурению эксплуатационной скважины на месторождении Lan Do 15 мая. В 2018 году компания планирует перевести в разряд эксплуатационных поисковую скважину на месторождении Phong Lan Dai.