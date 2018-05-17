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Минск: Нам выгодно соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Экономика

«Первый уникальный опыт» создания многосторонних отношений с Ираном

Минск, 17 мая 2018, 11:58 — REGNUM  Белоруссия сможет лучше реализовать экспортную стратегию благодаря соглашению между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), заявил первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский, сообщает 17 мая БЕЛТА.

По его словам, у Белоруссии появился «первый уникальный опыт» создания многосторонних отношений с Ираном, хотя торговля с ним ведется с 1993 года. А в 2017 году товарооборот между странами вырос в три раза. Помимо этого, Белоруссия инвестирует в иранское машиностроение, а Иран — в логистические проекты в Белоруссии.

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Напомним, ЕАЭС и Иран подписали соглашение о ЗСТ, которое должно охватить 50% объема взаимной торговли. Благодаря соглашению будут взаимно снижены или устранены ввозные пошлины.

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