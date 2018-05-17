Калужским аграриям выдали кредитный миллиард

Калуга, , 11:50 — REGNUM В Калужской области филиал Россельхозбанка направил на поддержку сельхозпроизводителей в 2018 году более 1 млрд рублей, в том числе более 900 млн рублей выданы на проведение сезонно-полевых работ. Об этом 16 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщала директор филиала банка Маргарита Филатова.

По её словам, особое внимание уделялось финансированию строительства новых объектов с использованием передовых технологий. Одним из наиболее крупных является тепличный комплекс ООО «Агро-Инвест» на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Людиново, на организацию которого банк предоставил 3,5 млрд рублей. Площадь комплекса составит 20 га.

«Значительная доля кредитного портфеля филиала выдана компаниям АПК. Инвестиции в сельское хозяйство дают не только положительный экономический и социальный эффект, но и способствуют ускоренному импортозамещению», — заявила Филатова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, для сельскохозяйственного комплекса Калужского региона по-прежнему актуальны вопросы обеспечения хозяйств семенами, удобрениями и горюче-смазочными материалами для весеннего сева. Ранее на государственную поддержку сельского хозяйства Калужской области направили почти 3 млрд рублей, в том числе около 900 млн рублей выделили из областного бюджета.

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