Мэрия Ярославля обещает погасить долг за лизинговые автобусы

Ярославль, , 11:49 — REGNUM Мэрия Ярославля надеется решить проблему с изъятием 30 автобусов, работающих на маршрутах городского общественного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Межрегиональная лизинговая компания» потребовала у ПАТП-1 (принадлежит мэрии города) вернуть машины в 10-дневный срок в связи с отсутствием платежей по договору лизинга с февраля 2018 года. Однако городские власти считают, что ситуация находится под контролем.

Действительно есть определение суда с требованиями лизинговой компании, заседание суда назначено на 26 июня, текущая задолженность по двум лизинговым договорам более 8 млн рублей (февраль-апрель). Сейчас совместно с департаментом городского хозяйства и департаментом финансов решаем вопрос по финансированию этих затрат для погашения задолженности. Ситуация под контролем», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель директора епартамента городского хозяйства — начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник, близкий к ПАТП-1, лизинговые платежи в прошлые годы финансировались из бюджета Ярославля в рамках так называемой субсидии на амортизацию — около 40 млн рублей. В бюджете на 2018 год эти средства предусмотрены не были. Само ПАТП-1 рассчитаться с лизинговой компанией не может, так как вся его выручка уходит на зарплату, горючее, налоги и ремонт, а дополнительные доходы взять неоткуда. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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