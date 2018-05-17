Глава Адыгеи просит о грантах участникам проекта «Бережливое правительство»

Майкоп, , 11:44 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выступил на федеральном форуме «Производительность 360», который открылся 16 мая в Нижнем Новгороде. Глава Адыгеи рассказал о ходе внедрения в республике пилотного проекта «Бережливое правительство», сообщила пресс-служба правительства РА.

Форум проводится по инициативе Минэкономразвития России и госкорпорации «Росатом» при поддержке правительства Нижегородской области в технопарке «Анкудиновка» и посвящен обмену опытом и обсуждению вопросов по повышению производительности труда, поддержке занятости населения, а также внедрению принципов и инструментов бережливых технологий в различных отраслях.

В числе спикеров мероприятия — и.о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин, генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. В форуме участвуют губернаторы более 20 российских регионов, руководители крупных предприятий в различных отраслях. Адыгею на форуме представил глава республики Мурат Кумпилов. Приветствие участникам форума направил президент России Владимир Путин.

«Повышение производительности труда — один из ключевых факторов обеспечения устойчивого экономического роста, создания современных рабочих мест, решения насущных социальных проблем. Для того чтобы двигаться вперёд, добиваться поставленных целей, необходимо объединить усилия регионов, бизнеса, крупных компаний-лидеров», — говорится в обращении.

И.о. министра экономического развития Максим Орешкин, выступая на форуме, заявил, что программа по повышению производительности труда и поддержке занятости станет основой для выполнения одной из задач майского указа президента России. До 2025 года рост ВВП ожидается до 2%.

Мурат Кумпилов выступил на одной из сессий форума «Истории успеха и цели» с докладом о ходе внедрения в республике пилотного проекта «Бережливое правительство». В нем участвуют представители органов власти, высшей школы, а также предприятий реального сектора экономики.

«При определении сфер, нуждающихся в улучшении, в первую очередь были отобраны направления, с которыми чаще всего взаимодействуют граждане, — это здравоохранение, социальная сфера, культура, образование, транспортное и коммунальное обслуживание», — сказал глава республики.

В республике создан координационный совет по реализации проекта, 11 проектных офисов, 38 рабочих групп, в которых участвуют порядка 230 человек. Среди основных задач проекта — сокращение времени принятия управленческих решений, повышение качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг и внедрение бережливого производства на предприятиях реального сектора экономики.

«Максимальный результат, достигнутый в рамках реализации проекта, составляет улучшение процесса в 13 раз, минимальный — в 1,13 раза», — сказал Мурат Кумпилов.

На втором этапе определено 35 направлений, реализация которых позволит выйти на более качественный уровень решения социально-экономических задач. Серьезное внимание будет уделено развитию профессиональных знаний по востребованным профессиям, а также работе по социализации инвалидов и вовлечению их в производственные процессы.

Глава Адыгеи также внес предложение о рассмотрении возможности предоставления федеральной грантовой поддержки регионам, участвующим в данном проекте.