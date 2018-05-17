Четверг, 17 Мая 2018 года
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Полиция Прикамья покупает «Удовольствие» за 7 млн рублей

Экономика

ГУ МВД по Пермскому краю объявило аукцион на приобретение комплекса для исследования радиоэлектронных устройств для нужд экспертно-криминалистического центра

Пермь, 17 мая 2018, 11:44 — REGNUM  В Пермском крае полицейские покупают комплекс для исследования радиоэлектронных устройств «Удовольствие». Он предназначен для проведения исследований радиоэлектронных устройств, в том числе, скимминговых устройств, радиоэлектронных исполнительных механизмов самодельных взрывных устройств, специальных технических средств для негласного получения информации, а также мониторинга радиообмена между автомобильными системами охранной сигнализации и пультами дистанционного управления.

По данным портала zakupki.gov.ru, максимальная начальная цена лота составила 7 056 064 рубля. На конкурс подана только одна заявка, победителем стало ЗАО «Региональный научно-исследовательский экспертный центр». Он должен осуществить поставку оборудования до 30 ноября 2018 года.

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Государственные закупки
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