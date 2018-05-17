Сейм Литвы взялся за бизнес сына экс-премьера «под крышей Лукашенко»

Вильнюс, , 11:37 — REGNUM

В сейме Литвы сегодня, 17 мая, зарегистрирован проект постановления, в котором литовскому парламенту предлагается отстранить Андрюса Кубилюса от работы в комиссии по процедуре вотума недоверия Артурасу Скарджюсу. Председатель парламентского комитета по праву и правопорядку Агне Ширинскене утверждает, что Кубилюс после появившейся накануне информации о связях его сына с развиваемым в Белоруссии бизнесом не может продолжать работу в комиссии и должен уйти из нее, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам члена сейма, в отношении прозрачности деятельности комиссии по процедуре вотума недоверия не должно возникать ни малейших сомнений, а они возникают из-за действий этого консерватора. Те сомнения, по словам Ширинскене, еще больше усиливает засекреченный материал, с которым ей как председателю Комиссии по процедуре вотума недоверия пришлось ознакомиться.

Накануне в газете Kauno diena была опубликована информация о том, что сын Кубилюса является членом совета наблюдателей предприятия Modus grupė, а принадлежащая группе компания Modus energy развивает в Белоруссии бизнес, связанный с солнечной энергетикой и биогазом. Часть бизнеса, биогазовые электростанции, развивается на агрокомбинате, «который напрямую подвластен администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко».

"Кубилюс активно участвовал в заседаниях Комиссии по процедуре вотума недоверия и особый интерес проявлял к семейному бизнесу Скарджюса в Белоруссии, имеющимся у Скарджювене акциям в белорусском предприятии, развивающем солнечную энергетику, когда в то же самое время бизнес-интересы его сына связаны с той же самой сферой — солнечной энергетикой. Интересы Кубилюса не были вовремя декларированы Главной комиссии по служебной этике, Комиссию по процедуре вотума недоверия он также не информировал о возможном конфликте интересов. Как председатель комиссии по процедуре вотума недоверия я ознакомилась и с засекреченными документами, в которых упоминаются физические и юридические лица, о которых говорится в публикации газеты Kauno dienа. Поэтому совокупность информации, опубликованной в Kauno dienа, и той, что засекречена, вызывает беспокойство», — говорит Ширинскене.

По словам председателя комитета по праву и правопорядку, такой очевидный конфликт интересов, вовремя незадекларированные интересы, скрытые связи с Белоруссией дискредитируют деятельность Комиссии по процедуре вотума недоверия, а в общественном пространстве создают впечатление, будто в комиссии борются два конкурирующих в Белоруссии бизнеса.

Напомним также, что лично Кубилюс и партия «Союз Отечества» — Христианские демократы, которую он возглавлял до избрания на пост председателя партии Габриэлюса Ландсбергиса, активно критикует строительство БелАЭС, называя станцию «небезопасной» и даже проведя в парламент Литвы закон, который запрещает покупку электроэнергии с этой станции.

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