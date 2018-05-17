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Трасса «Формула-1» уйдет в собственность без уплаты налогов

Экономика

Госдума распространила правила для олимпийских объектов на трассу

Москва, 17 мая 2018, 11:36 — REGNUM  Закон об отмене налогообложения процесса передачи трассы для проведения гонок «Формула-1» в Сочи, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении на пленарном заседании 17 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Трасса для проведения гонок находится в Имеретинской низменности и считается олимпийским объектом федерального значения. По действующим сегодня нормам, такие объекты должны передаваться в собственность государства или некоммерческих организаций на безвозмездной основе. Такой процесс не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС).

Однако действие такой нормы истекло в 2017 года, а передача трассы в АНО «Росгонки» запланирована на 2018 год. Правительство предлагало продлить действие нормы для трассы «Формула-1». Как заявлял ранее замминистра финансов РФ Ильи Трунина, закон окончательно завершит передачу всех олимпийских объектов в собственность специально созданных некоммерческих организаций или госсобственность.

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Формула 1
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