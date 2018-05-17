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В ГД объяснили перенос обсуждения ответственности за исполнение санкций

Экономика

Бизнес выступил категорически против ответственности за исполнение санкций

Москва, 17 мая 2018, 11:31 — REGNUM  Дополнительные консультации по контрсанкционным законопроектам послужат улучшению качества новелл. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

«Чем больше они (консультации) проводятся и чем качественнее мы эту работу выполняем, тем будет законопроект и более качественным», — отметил Володин.

Госдума приняла решение отложить обсуждение пакета контрсанкционных законопроектов в связи с поступившим обращением РСПП. Дискуссия продолжится 23 мая на заседании совета по законотворчеству, к консультациям будут привлечения представители бизнеса и гражданского общества.

Накануне глава ВТБ Андрей Костин, находящийся под американскими санкциями, заявил, что резолюция о недопустимости принятия законопроекта в текущем виде была принята единогласно членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей.

Читайте ранее в этом сюжете: По просьбе бизнеса Госдума перенесла обсуждение контрсанкций

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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