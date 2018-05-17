Россия перестала быть лидером среди стран Европы по объёмам ввода ТЦ

Москва, , 11:27 — REGNUM Россия перестала быть лидером по количеству введённых в эксплуатацию новых площадей в торговых центрах. По данным компании Cushman & Wakefield, по итогам 2017 года страна заняла только второе место европейского рейтинга.

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По сравнению с 2016 годом объём сдаваемых торговых площадей снизился более чем в два с половиной раза — до 616 тыс. кв. м против 1,6 млн кв. м, что стало минимальным показателем за последние десятилетии. Однако, как оказалось, и это ещё не предел. В 2018 году этот показатель опустится до 500 тыс. кв. м. говорится в отчёте «Торговые центры Европы».

Добавим, что самым активным застройщиком в 2017 году была признана Турция, которая вывела на рынок 1,1 млн кв. м торговых площадей. Это 47% от общего показателя региона Центральной и Восточной Европы.