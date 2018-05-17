Правительство Литвы объявило, как повысятся зарплаты учителей и учёных

Вильнюс, , 11:27 — REGNUM Гарантируя дальнейшее повышение зарплат ученым, правительство Литвы намерено с 2019 года на 16% поднять нижние и верхние грани коэффициентов должностного оклада ученых, сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 мая, в канцелярии правительства Литвы. Такое постановление литовский кабмин принял, одобрив предложение министерства образования и науки.

Всего на повышение зарплат преподавателей, научных работников и других исследователей в 2019 году дополнительно понадобится 22,9 млн евро из госбюджета. По сравнению с 2017 годом, зарплата ученых и преподавателей в среднем вырастет на 40%.

«Повышение зарплат ученым и преподавателям — последовательные старания этого правительства. Делая это, мы стремимся создать условия, необходимые для качественной работы литовских ученых и преподавателей», — сказал премьер Саулюс Сквернялис.

По его словам, повышение зарплат не только подтолкнет молодых людей к выбору карьеры ученого, но еще повысит мотивацию работающих в Литве ученых, а это создаст условия для повышения качества системы высшего образования, повышения научной продуктивности и конкурентоспособности страны.

После того, как сейм по предложению правительства изменил закон о науке и образовании, в государственных институтах научных исследований должностной оклад ведущего научного работника с 2019 года вырастет на 158−284 евро, старшего научного работника — на 138−220 евро, научного работника, исследователя, стажера ученого — на 138−167 евро, младшего научного работника — на 91−115 евро.

Должностной оклад ведущего научного работника по нынешним коэффициентам может достигать 983−1770 евро, а после изменения — 1141−2054 евро. Должностной оклад старшего научного работника поднимется от 857−1375 евро до 995−1595 евро, научного работника, исследователя, стажера ученого — от 857−1047 евро до 995−1214 евро, младшего научного работника — от 571−722 евро до 662−837 евро.

В 2017 году впервые с 2009 года выросли зарплаты ученых, которые зарабатывали меньше всего, на это было выделено 3,1 млн евро. В 2018 году зарплаты преподавателей и ученых в среднем были увеличены на 20%, на это было выделено 23 млн евро.