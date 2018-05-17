Правительство Украины создало план финансирования первичной медицины

Киев, , 11:30 — REGNUM На Украине разработали план финансирования первичной медицины и экстренной помощи на 2019−2021 годы, сообщает 17 мая УНИАН.

Согласно сообщению, финансовый план согласован между министерством финансов и министерством здравоохранения Украины. Отмечается, что проекты, запущенные в 2018 году: Национальная служба здоровья, программа «Доступные лекарства» и другие продолжат финансироваться.

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Напомним, ранее правительство предложило проект бюджета на 2019−2021 годы, в котором ожидается, что курс гривны серьезно упадет. При этом инфляция к 2021 году должна снизиться до 3,8%, экономика станет расти на 6,3%, долговая нагрузка упадет до 53% ВВП.

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