Четверг, 17 Мая 2018 года
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Правительство Украины создало план финансирования первичной медицины

Экономика

…и экстренной помощи

Киев, 17 мая 2018, 11:30 — REGNUM  На Украине разработали план финансирования первичной медицины и экстренной помощи на 2019−2021 годы, сообщает 17 мая УНИАН.

Согласно сообщению, финансовый план согласован между министерством финансов и министерством здравоохранения Украины. Отмечается, что проекты, запущенные в 2018 году: Национальная служба здоровья, программа «Доступные лекарства» и другие продолжат финансироваться.

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Напомним, ранее правительство предложило проект бюджета на 2019−2021 годы, в котором ожидается, что курс гривны серьезно упадет. При этом инфляция к 2021 году должна снизиться до 3,8%, экономика станет расти на 6,3%, долговая нагрузка упадет до 53% ВВП.

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