Потребительская корзина в России может пополниться 22 кг рыбы

Москва, , 11:30 — REGNUM Объем потребительской корзины в России может пополниться 22 килограммами рыбы, об этом свидетельствует протокол совещания у главы российского правительства Дмитрия Медведева, передают 17 мая «Известия».

Рекомендация добавить в корзину лосося, форель и сельдь поступила из Минздрава России. Нововведение чиновники объясняют тем, что за девять лет жители страны стали употреблять почти в два раза больше рыбы и других морепродуктов.

При этом данные Росстата говорят об ином — снижение объема потребления рыбы происходит ежегодно. Если в 2014 году каждый житель России употреблял в среднем около 22 кг рыбы и продукции из нее, то в 2016 году этот показатель уменьшился до 21,5 кг на человека.

Чиновники рассчитывают, что изменение потребительской корзины будет стимулировать дальнейшее развитие рыбной отрасли и повысит спрос на морепродукты.

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