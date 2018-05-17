Росстат: за год в России ощутимо подешевела гречневая крупа

Москва, , 11:19 — REGNUM В России по сравнению с апрелем 2017 года гречневая крупа подешевела более чем на треть. Об этом говорят данные, опубликованные Росстатом.

Отмечается, что вследствие рекордных урожаев гречихи последних двух лет розничные цены на популярную в России крупу вернулись к уровню конца 2014 года. По состоянию на апрель 2018 года средняя розничная цена килограмма гречки в России составила 50,7 рублей, сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, чистая прибыль сельскохозпредприятий Алтайского края по итогам первого полугодия 2017 года составила 6,6 млрд. рублей. Рентабельность их с учетом субсидий сложилась на уровне 33%. В сравнении с первым полугодием 2016 года рост прибыли составил почти 9%.

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