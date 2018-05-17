Госдума освободила Голикову от должности главы Счетной палаты

Москва, , 11:07 — REGNUM Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая. Соответствующее представление президента РФ Владимира Путина накануне поступило в Госдуму.

Решение принято единогласно, 347 депутатов проголосовали «за».

"Мое освобождение идет на основе моего личного заявления в соответствии с законом», — сказала Голикова.

Пост главы Счетной палаты остается вакантным после назначения Татьяны Голиковой на пост заместителя председателя правительства РФ.

«То что многие не голосовали за то, чтобы с вами расстаться, говорит о многом», — отметил после голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По закону о Счетной палате кандидатуры для назначения на должность ее председателя вносятся президенту РФ Советом Думы по представлению фракций, причем главе государства должно быть представлено не менее трех кандидатур. Президент выбирает из них одну и вносит ее в Госдуму для назначения на должность председателя Счетной палаты.

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