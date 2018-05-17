По просьбе бизнеса Госдума перенесла обсуждение контрсанкций

Москва, , 10:55 — REGNUM Госдума приняла решение отложить рассмотрение законопроекта об уголовной ответственности за исполнение санкций США, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая. Также переносится обсуждение законопроекта об ответных мерах на санкции недружественных стран.

Накануне РСПП обратился с просьбой провести дополнительные консультации по законопроекту о поправках в УК. Законопроект, по мнению членов бюро правления РСПП, «противоречит политике президента по отказу от избыточной уголовной ответственности и создает дополнительные условия для административного давления на бизнес».

В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести консультации, аналогичные тем, которые проходили при подготовке законопроекта о контрсанкциях, «в рамках совета по законотворчеству консультации по инициативе как делового сообщества, так и институтов гражданского общества».

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Заседание совета по законотворчеству состоится в среду, 23 мая, где будет обсуждаться вопрос, сообщил также Володин.

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