ОСАГО в Приморье рискует стать запалом для криминальных схем — эксперт

Владивосток, , 10:25 — REGNUM Нехватка полисов, проблемы с получением денежного возмещения, жадность компаний и прочие сбои в автостраховании становятся всё очевиднее в последнее время. Сфера ОСАГО оказалась одной из самых масштабных схем у мошенников, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель НП «Лига Финансовых институтов» Александр Ивашкин, в прошлом активно работавший на рынке автострахования.

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По мнению эксперта уже сложившийся факт — ОСАГО в Приморье убыточно. Регион для страховых компаний становится неинтересным. И это подтверждают цифры.

«В 2017 году отношение выплат по ОСАГО к сборам составило 126%, т. е. на каждый собранный рубль страховщики выплатили 1 руб. 26 коп. страхового возмещения. Едва ли это можно назвать хоть сколько-нибудь выгодным для страховой компании. Выплаты превышают сборы более, чем на четверть, отсюда и так называемый «дефицит» полисов в крае. Могу предположить, что в среднем на каждый рубль страховой премии, полученной компаниями, приходится не только 1,26 руб. страхового возмещения, но и от 10 до 25 копеек иных расходов. Другими словами, ОСАГО в Приморском крае стало для компаний исключительно дотационным видом услуг населению», — считает Александр Ивашкин.

Показателен в этом отношении «Росгосстрах», который значительно просел с продажами полисов. А ведь в хорошие времена компания имела до 40% рынка. Подкосил ситуацию и уход с рынка автострахования компании «ДальАкфес», которая до недавнего времени обеспечивала значительные объемы ОСАГО.

«Эти и другие факторы привели не только к росту цен на полиса для страхователей, но и к дефициту самих полисов. Если учитывать, что по числу транспортных средств на душу населения Приморье «впереди России всей» (1,1 млн. т/с на 1,9 млн населения края), становится очевидным: ОСАГО рискует стать запалом для серьезных проблем криминального толка. Фактически, система обязательного страхования автогражданской ответственности, изначально улучшив психологический климат на дорогах (не стало вот этого — «ну что, поехали квартирку смотреть?») сегодня изжила себя».

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Очевидный факт эксперт объясняет недальновидностью страховых компаний, изначально посчитавших продажу ОСАГО за возможность легко и быстро богатеть. и сначала это так и было. Так, в Приморском крае в 2003—2015 годы ежегодная динамика роста ОСАГО в Приморье была самой высокой в стране, порядка 35−45%, а убыточность 15−20% при расходах на ведение дел в 23%. Т. е. доход страховщика (грубо говоря, бравшийся «из воздуха») составлял 57%. Но когда доходы населения стали сокращаться. бизнес ушёл в тень, выяснилось — привычные и необременительные для страховых компаний принципы ведения своих дел больше не работают.

«Мне, занимавшему должность директора по продажам филиала крупнейшей в России страховой компании, пришлось непосредственным образом «внедрять» ОСАГО в Приморье. Изначально было понятно, что сам принцип ОСАГО какой-то «кривой». Получалось, что страхуется не ответственность человека (гражданская), а ответственность конкретного автомобиля. Потому как шла привязка именно к транспортному средству страхователя. Как будто это какая-нибудь «Тесла» с встроенным компьютерным беспилотником! Хотя в других странах мира, также пользующихся идеей ОСАГО, страхование относится к конкретному водителю. Все эти бонусы-малусы на период «внедрения в жизнь» вообще не работали, т.к. не было единой базы страхователей. Страховщики как зеницу ока хранили данные о своих клиентах, а автовладельцу можно было менять хоть каждый год компанию и стоимость полиса не повышалась, даже несмотря на то, что он за год имел не один страховой случай».

Как поясняет Александр Ивашкин, вся система ОСАГО уже с 2005 года стала давать сбои по причине того, что все страховщики решили, что должны немедленно получать сверхдоходы за счет разницы между сборами и выплатами. Экономика в этом бизнесе побеждала всю логику и идею страхования. И суть ее работает до сих пор — чем меньше страховщик выплатит страхователю, тем большую прибыль он и получит.

«В 2003 году, в первый год действия ОСАГО, страховые компании просто гребли деньги лопатой, выплачивая за страхователя 10−20% от собранных сумм. Но по закону об ОСАГО, страховщики должны направлять на выплаты автовладельцам и пострадавшим в ДТП пешеходам не менее 80% сборов. Помимо этого, существовали многочисленные возможности сократить положенные выплаты. До определенного момента приёмчики работали. К большому разочарованию страховых компаний, многие автомобилисты, пытаясь защитить свои права, стали через автоюристов обращаться в суды и выигрывать их. Непрофессионализмом и патологической жадностью страховщики загнали себя в угол. Чрезмерная жадность страховых компаний и привела к убыточности их бизнес и не только в Приморье. За последние несколько лет средняя стоимость страховки выросла более чем вдвое. Как результат — покупать её стали реже. Уже сегодня, по статистике Российского Союза автостраховщиков, в стране ездят без полисов ОСАГО до 6 млн водителей. И ещё примерно миллион пользуется поддельными полисами. Боюсь, этот процесс станет только нарастать — при сохранении существующего статус-кво. Таких водителей в Приморье как минимум 27 тысяч человек. Порядка 5−7 тысяч уже попадались, заплатили штрафы и продолжают ездить. Потому что дешевле заплатить 800 рублей штрафа 3−4 раза в год, чем 4−8 тысяч за услугу, которую потом придётся требовать по суду».

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Резюмируя, председатель «Лиги Финансовых институтов» отметил, что Дальний Восток занимает настолько малую долю в бизнесе их портфеля ОСАГО, что страховщикам проще закрывать представительства в проблемных регионах, как сейчас это намерены это делать в Приморье. И даёт бесплатный совет:

«Могло бы, наконец, и государство вмешаться — просто взять и вывести ОСАГО из-под действия «Закона о защите прав потребителей». И не надо будет в очередной раз повышать стоимость полисов. Просто для автомошенников данный «бизнес» перестанет быть прибыльным. Приморье, Амурская область и ЕАО уже в списке убыточных регионов. И есть выход: необходимо ввести так называемого «Единого агента», когда в любом офисе страховой компании клиент обязательно купит полис ОСАГО, а вот какой компании, останется загадкой. «Единый агент» работает со всеми страховщиками, имеющими лицензию по ОСАГО. Возможно, пострадает сервис, но клиент точно не останется без полиса».

Как сообщало ИА REGNUM, к концу лета 2018 года полисы ОСАГО подорожают на 20%, а Госдуме предлагают ужесточить штрафы за отсутствие полиса. Ситуация с отказниками от ОСАГО ухудшается, так как многим полисы просто не по карману. Дело в том, что в структуре расчета ОСАГО присутствуют коэффициенты на возраст, модель и экологические характеристики автомобиля, которые на самом деле вообще никак не соотносятся с реальным профилем риска и по сути являются скрытыми налогами.

Кризис нарастает, мошенничество усиливается, несмотря на предпринимаемые меры. Причем ситуация по России очень неравномерная — в ряде регионов эти показатели зашкаливают.