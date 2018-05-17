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Каждый десятый свердловчанин — за чертой бедности

Экономика

Такие данные приводит официальная статистика

Каждый десятый свердловчанин — за чертой бедности
Бедность

Екатеринбург, 17 мая 2018, 10:05 — REGNUM  В Свердловской области более 10% человек живут с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом 17 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловскстате.

В 2017 году доходы ниже прожиточного минимума имели 102% от общей численности населения. Для сравнения: в 2016 году эта цифра составляла 10,1%.

При этом среднемесячная заработная плата в регионе растёт. 14 мая на официальном сайте Свердловскстата были опубликованы новые цифры за март. Согласно им, в марте средняя зарплата составляла 35 336,68 рублей.

Отметим, в первом квартале 2018 года на душу населения прожиточный минимум составлял 10 301 рублей. Для трудоспособного населения показатель был установлен в размере 10 979 рублей, для пенсионеров — 8 497, а для детей — 10 730.

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Доходы населения
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