IKEA и H&M оккупируют украинский рынок

Киев, , 10:05 — REGNUM Компании Hennes & Mauritz (H&M) и IKEA выйдут на украинский рынок в 2018 году, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает 17 мая УНИАН.

По ее словам, обе шведские компании планируют прийти на Украину в 2018 году. Также правительство Украины планирует специально для IKEA создать межведомственную рабочую группу, которая будет помогать компании захватывать украинский рынок.

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Напомним, эксперты считают, что IKEA может «перевернуть» украинский рынок мебели, поскольку украинские производители работают в экономсегменте. Так, товарооборот рынка мебели на Украине — 2 млрд гривен ($76 млн), а товарооборот IKEA — 1,3 трлн гривен ($50 млрд).

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