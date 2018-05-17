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IKEA и H&M оккупируют украинский рынок

Экономика

Правительство Украины активно им в этом содействует

Киев, 17 мая 2018, 10:05 — REGNUM  Компании Hennes & Mauritz (H&M) и IKEA выйдут на украинский рынок в 2018 году, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает 17 мая УНИАН.

По ее словам, обе шведские компании планируют прийти на Украину в 2018 году. Также правительство Украины планирует специально для IKEA создать межведомственную рабочую группу, которая будет помогать компании захватывать украинский рынок.

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Напомним, эксперты считают, что IKEA может «перевернуть» украинский рынок мебели, поскольку украинские производители работают в экономсегменте. Так, товарооборот рынка мебели на Украине — 2 млрд гривен ($76 млн), а товарооборот IKEA — 1,3 трлн гривен ($50 млрд).

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Производственно-торговая компания IKEA
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