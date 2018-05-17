В Оренбуржье из-за «дачной амнистии» взлетели показатели по вводу жилья

Оренбург, , 09:52 — REGNUM В Оренбургской области за четыре месяца 2018 года сдано в эксплуатацию 272 тысячи квадратных метров жилья, что в два раза больше показателей прошлого года. Это связано с увеличением объемов ввода жилых домов населением, поскольку к 1 марту 2018 ожидалось завершение, так называемой, «дачной амнистии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Напомним, «дачную амнистию» планировалось завершить к 1 марта 2018 года. Однако депутаты Госдумы продлили льготный период регистрации загородных домов и дач до 2020 года.

По данным органов статистики, с начала 2018 года значительно вырос показатель по вводу в срой индивидуального жилья. Оформлено 210 тысяч квадратных метров, что втрое больше прошлогоднего объема за этот же период времени.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое, в 2018 году планируется сдать в эксплуатацию объемы жилья на уровне 2017 года. По итогам прошлого года ведено в строй 893 тыс. квадратных метров. Строители успешно справились с поставленным планом.

Между тем, 16 мая на совещании, где обсуждалась тема новостроек, вице-губернатор Сергей Балыкин отметил, что вопрос увеличения объемов жилищного строительства находится на особом контроле у президента РФ Владимира Путина. Так, майским Указом главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поручено увеличить объем ежегодного ввода жилья до 120 миллионов квадратных метров, то есть на 1,5%.