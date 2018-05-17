Четверг, 17 Мая 2018 года
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Министр финансов США проведет переговоры в Пекине

Экономика

Стороны постараются сгладить последствия торговой войны

Вашингтон, 17 мая 2018, 09:51 — REGNUM  Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на торговых переговорах в США, сообщает 17 мая Agence France-Presse.

«Эта встреча является продолжением переговоров, которые состоялись в Пекине две недели назад, ее целью будет изменение двусторонних экономических отношений», — говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, экономическая политика США, направленная на создание таможенных барьеров в государстве серьезным образом ударила и по Китая, что заставило Пекин предпринять ответные шаги.

По свидетельству некоторых аналитиков, между сторонами началась открытая экономическая война, преодолению которой и будет посвящена предстоящая встреча в Пекине.

Читайте ранее в этом сюжете: Коснется ли торговая война США и КНР России и если да, то как?

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Торговая война между Китаем и США
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