Министр финансов США проведет переговоры в Пекине

Вашингтон, 17 мая 2018, 09:51 — REGNUM Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на торговых переговорах в США, сообщает 17 мая Agence France-Presse.
«Эта встреча является продолжением переговоров, которые состоялись в Пекине две недели назад, ее целью будет изменение двусторонних экономических отношений», — говорится в заявлении Белого дома.
Напомним, экономическая политика США, направленная на создание таможенных барьеров в государстве серьезным образом ударила и по Китая, что заставило Пекин предпринять ответные шаги.
По свидетельству некоторых аналитиков, между сторонами началась открытая экономическая война, преодолению которой и будет посвящена предстоящая встреча в Пекине.
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