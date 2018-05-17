Четверг, 17 Мая 2018 года
10:35:50 МСК

Криптовалюта биткоин продолжает неуверенный рост

Экономика

Рост стоимости других криптовалют показывает большую динамику

Криптовалюта биткоин продолжает неуверенный рост
Иллюстрация: Hvylya.net
Bitcoin

Вашингтон, 17 мая 2018, 09:41 — REGNUM  Данные торгов показывают небольшой рост стоимости биткоина, согласно информации портала CoinMarketCap на 09:22 мск цена данной криптовалюты составляла $8367,74.

Следует отметить, что на криптовалютной бирже Bitfinex биткоин вырос в цене на 1,67% (до $8348). Добавим, рост стоимости других криптовалют (Ethereum, Ripple и Bitcoin Cash) показывает большую динамику. В частности, Ethereum подорожал за сутки на 3,34% (до $711).

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 мая биткоин вырос в цене до $9375. Ранее криптовалюта показала падение стоимости — на фоне заявлений крупных бизнесменов и инвесторов, о том, что криптовалюты «плохо кончат».

Читайте также: Криптовалюта продолжает падение: биткоин опустился ниже $9 тыс

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Криптовалюты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить