Правительство Украины ожидает обвала гривны

Киев, , 09:38 — REGNUM Правительство Украины предложило проект бюджета на 2019−2021 годы, в котором курс доллара выше 30 гривен.

Согласно сообщению, к 2021 году украинские власти ожидают падение курса гривны до 31,8 гривен за доллар. При этом инфляция должна будет снизиться до 4,8;, а рост ВВП дойти до 6,3%. Ожидается также снижение долговой нагрузки до 53% ВВП к 2021 году.

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Напомним, сегодня курс гривны к доллару — 26,21 гривны за доллар. В январе 2018 года гривна установила исторический рекорд и достигла 28,53 гривен за доллар и 34,63 гривен за евро.

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