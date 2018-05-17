Четверг, 17 Мая 2018 года
10:40:39 МСК

Правительство Украины ожидает обвала гривны

Экономика

В январе был установлен исторический рекорд падения гривны

Киев, 17 мая 2018, 09:38 — REGNUM  Правительство Украины предложило проект бюджета на 2019−2021 годы, в котором курс доллара выше 30 гривен.

Согласно сообщению, к 2021 году украинские власти ожидают падение курса гривны до 31,8 гривен за доллар. При этом инфляция должна будет снизиться до 4,8;, а рост ВВП дойти до 6,3%. Ожидается также снижение долговой нагрузки до 53% ВВП к 2021 году.

Читайте также: Украинцы призвали правительство разделить сверхдоходы «Нафтогаза» на всех

Напомним, сегодня курс гривны к доллару — 26,21 гривны за доллар. В январе 2018 года гривна установила исторический рекорд и достигла 28,53 гривен за доллар и 34,63 гривен за евро.

Читайте ранее в этом сюжете: Исторический антирекорд гривны. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить