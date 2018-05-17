В России станет больше кондитерских товаров из Сирии

Дамаск, , 09:32 — REGNUM На прилавках магазинах в России будет больше сладостей из Сирии. О намерении расширить продажи своей продукции на территории РФ заявила сирийская кондитерская компания «Макки».

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Как рассказал генеральный директор Хусам Макки, поставки в торговые сети Москвы, Санкт-Петербурга и городов Сибири компания начала с сентября 2017 года. Сюда привозят печенье с шоколадом, финиками и фисташками, сообщает ТАСС. Однако уже в 2018 году фирма планирует расширить своё присутствие на российском рынке.

Насколько сирийская кондитерская компания готова увеличить объёмы поставок продуктов питания, руководитель предприятия не уточнил, пожелав сохранить коммерческую тайну.

Добавим, что в настоящее время фабрика на востоке Дамаска уже вышла на полную мощность. Это произошло после освобождения Восточной Гуты от боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году товарооборот России с Сирией превысил 282,7 млрд долларов, увеличившись на 46,31% по сравнению с 2016 годом.

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