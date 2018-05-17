Передел рынка рекламы в Перми: депутаты рассчитывают на рост доходов

Пермь, , 09:19 — REGNUM В Перми депутаты инициируют передел рынка рекламы. Комитет по городскому хозяйству гордумы предлагает внести изменения в решение, принятое еще в 2016 году, относительно схемы размещения рекламных конструкций в краевой столице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в гордуме.

В частности, депутаты предлагают дополнить схему 24 новыми местами размещения и утвердить 11 новых фрагментов карт размещения по ряду улиц. Также в текстовой части схемы предлагается изменить информацию о форме собственности земельного участка, на котором расположено место установки и эксплуатации рекламной конструкции.

Принятие проекта решения не повлечет дополнительных финансовых затрат из бюджета города Перми. Более того, депутаты рассчитывают на привлечение дополнительных доходов впоследствии. Поступления государственной пошлины за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2018 году могут составить 120 тыс. рублей, от торгов за право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 2,1 млн рублей, поступления за размещение рекламных конструкций за два месяца — ноябрь, декабрь 2018 года — 350, 3 тыс. рублей.

Рассмотрение инициативы профильного комитета запланировано на ближайшем заседании, 22 мая.

Напомним, что в декабре 2017 года депутатский корпус утвердил бездефицитный бюджет Перми на ближайшие три года (2018−2020 годы). Параметры по доходной и расходной части по сравнению с прошлым периодом увеличатся на 2 млрд рублей (или на 8%), и в 2018 году объём бюджета достигнет планки в 25 млрд рублей — это значительный рост для города.