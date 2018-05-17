Рынок нефти игнорирует рекорды по добыче в США

Москва, , 09:12 — REGNUM В начале торгов 16 мая котировки Brent пытались развить коррекцию, но инициативу перехватили покупатели, вернув актив выше отметки $79. По итогам торгов баррель подорожал почти на 1,5%. 17 мая с утра актив обновил многолетние максимумы, коснувшись отметки $79,44, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToroв России и СНГ Михаил Мащенко.

МЭА опубликовало свой ежемесячный отчет, который произвел неоднозначное впечатление на рынок. С одной стороны, агентство указало на сокращение запасов в странах ОЭСР до трехлетних минимумов и устранение излишков черного золота с мирового рынка. С другой — понизило прогноз мирового спроса на текущий год, сославшись на удорожание нефти.

«Впрочем, впоследствии рынок быстро переключился на данные минэнерго США, которые на контрасте с оценкой API, отразили сокращение запасов сырой нефти на 1,4 млн баррелей, хотя и не дотянули до прогноза падения на 2 млн. В очередной раз рынок проигнорировал факт дальнейшего роста добычи на 0,2% до нового рекордного максимума на уровне 10.723 млн баррелей в день», — отметил Мащенко.

Возможно, в последнее время игроки не реагируют на увеличение объемов производства в Штатах, сосредоточившись на успехах ОПЕК+, падении производства в Венесуэле и оживленном мировом спросе. Недавно к этим факторам добавилось и ожидание введения санкций против Ирана.

«В краткосрочной перспективе Brent необходимо прочно закрепиться за пределами уровня $79, чтобы совершить рывок к новым максимумам и бросить вызов заветной отметке $80. Однако для уверенного пробоя этого рубежа потребуется довольно мощный катализатор, который на данный момент не наблюдается», — считает эксперт.

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