Украинский аграрный экспорт составил 38% от общего объема продаж

Киев, , 08:58 — REGNUM За первый квартал 2018 года экспортированная украинская сельхозпродукция составила 38% от общего объема экспорта за этот период, сообщает 17 мая УНИАН.

Как сообщили в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, в январе-марте 2018 года Украина продала сельскохозяйственной продукции на $4,3 млрд, импортировала — на $1,3 млрд. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли составило $3 млрд.

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Напомним, в течение первого квартала на Украине на 12,8% упало производство нерафинированного подсолнечного масла, которое является одним из главных товаров украинского сельскохозяйственного экспорта.

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