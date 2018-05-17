Четверг, 17 Мая 2018 года
10:34:03 МСК

Украинский аграрный экспорт составил 38% от общего объема продаж

Экономика

Главной статьей экспорта является нерафинированное подсолнечное масло

Киев, 17 мая 2018, 08:58 — REGNUM  За первый квартал 2018 года экспортированная украинская сельхозпродукция составила 38% от общего объема экспорта за этот период, сообщает 17 мая УНИАН.

Как сообщили в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, в январе-марте 2018 года Украина продала сельскохозяйственной продукции на $4,3 млрд, импортировала — на $1,3 млрд. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли составило $3 млрд.

Читайте также: Новые контакты «аграрной сверхдержавы»: Украина рекордно торгует с Индией

Напомним, в течение первого квартала на Украине на 12,8% упало производство нерафинированного подсолнечного масла, которое является одним из главных товаров украинского сельскохозяйственного экспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине резко упало производство одного из главных экспортных товаров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить