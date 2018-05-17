Падение валюты сдержало бешеные цены на недвижимость в Аргентине

Буэнос-Айрес, , 08:04 — REGNUM Девальвация аргентинского песо остановит рост цен на недвижимость в стране, пишет газета La Nación 16 мая. Такого мнения придерживаются многие эксперты в области экономики.

Специалисты считают, что последствия девальвации в долгосрочной перспективе еще нельзя оценить точно, но уверены, что цены на недвижимость прекратят свой стремительный рост.

Согласно одному сценарию, рост полностью остановится. Согласно другому, продолжится, но гораздо более медленными темпами. За последние три недели брокеры по недвижимости закрыли операции по сделкам о вторичном жилье со скидками в 10%.

В прошлом году цены на недвижимость в Буэнос-Айресе достигли рекорда за последние 37 лет: стоимость квадратного метра на севере столицы составила $2750. С 24 апреля 2018 года аргентинский песо потерял более 20% стоимости относительно доллара США.

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