«Татфондбанк» грозит банкротством застройщику комплекса бизнес-класса

Казань, , 07:53 — REGNUM Обанкроченный в 2017 году «Татфондбанк» намерен подать иск о банкротстве учредителя казанского девелопера ООО «Сувар Девелопмент» — ООО «Отель К». Также конкурсный управляющий ТФБ усмотрел признаки несостоятельности и у ООО «Столичный квартал», задолжавшему банку свыше 1,63 млрд рублей. Информация о планах банка появилась в базе юридически значимых событий от нотариуса Александра Савельева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ООО «Столичный квартал», несколько недель назад получивший иск от ТФБ с требованием об уплате свыше 1,63 млрд рублей задолженности по кредиту, выступает застройщиком одноимённого жилого комплекса бизнес-класса в Ново-Савинском районе Казани. ЖК «Столичный» возводится в два этапа с 2014 года, завершить работы планируется до конца 2020 года.

На сайте отмечено, что проект помимо всего предполагает возведение нескольких «коллекционных квартир» (квартир редкого для Казани формата) — четырёх с террасами общей площадью более 60 кв. м и шести с панорамными лоджиями площадью 20 кв. м «с огромными окнами от пола до потолка, достойные зимнего сада или кабинета».

Единственным участником ООО «Столичный квартал» числится АО «Сувар-Казань», выступавшее соучредителем ещё ряда компаний, в том числе застройщиков ряда объектов — ООО «Березовая роща» и ООО «Жилищная основа».

По информации с официального сайта ЖК «Столичный», генеральным подрядчиком стройки выступает ООО «#Суварстроит», которое в начале 2017 года дистанцировалось от скандала, связанного с разорением ООО «Сувар Девелопмент». Последнее не только является банкротом с долгом перед кредиторами около 5 млрд рублей, но и фигурировало в уголовном деле, возбуждённом в отношении бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. «Сувар Девелопмент» к тому же является акционером другого обанкроченного банка Казани — «ИнтехБанка». Его доля в нём, по данным ЦБ РФ, составляет 9,96%.

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Второй кандидат в банкроты, анонсированный ТФБ, это учредитель ООО «Сувар Девелопмент» — ООО «Отель К» (до переименования ООО «Сувар-Отель»). По данным ЦБ РФ, единственным участником ООО на конец января 2017 года являлась Динара Усманова, а с октября 2017 года компания перешла Аделю Зарипову.

Напомним, лицензия у «Татфондбанка», где доля республики была свыше 40%, была отозвана в начале марта 2017 года, а уже в апреле банк стал банкротом. На сегодня установлена его задолженность перед 18 272 кредиторами, и она превышает 156 млрд рублей. Также продолжается расследование уголовного дела в отношении Роберта Мусина, сумма ущерба по которому превысила 50 млрд рублей.