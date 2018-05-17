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Минэкономразвития РФ снизит прогноз по темпам роста ВВП России

Экономика

...в связи с «не очень хорошей ситуацией в экономике в начале года»

Москва, 17 мая 2018, 07:46 — REGNUM  Прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) РФ будет понижен Минэкономразвития России с 2,1% из-за слабого роста в начале текущего года. Об этом заявил и.о. главы ведомства Максим Орешкин.

По его словам, «все показатели будут уточняться», и темп экономического роста будет понижен — в связи с «не очень хорошей ситуацией в экономике в начале года». Также и.о. руководителя ведомства заявил, что прогноз по инфляции на текущий год с 2,8% будет повышен до уровня выше 3%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, экономика России в I квартале 2018 года выросла в годовом выражении на 1,3%. Эта оценка оказалась выше оценки Минэкономразвития в 1,1%. Банк России прогнозирует рост экономики РФ в 2018 году на уровне 1,5−2% при уровне инфляции — от 3 до 4%.

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