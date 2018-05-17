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МВФ прогнозирует «галоп» аргентинской инфляции

Экономика

Международный валютный фонд пересмотрит свои прогнозы по ближайшему экономическому будущему страны

Буэнос-Айрес, 17 мая 2018, 07:39 — REGNUM  Международный валютный фонд (МВФ) считает, что Аргентину ждет 20-процентная инфляция в течение этого года. Об этом заявил директор департамента МВФ по Западному полушарию Алехандро Вернер, пишет газета La Nación.

Он отметил, что усиление финансовой напряженности, которую Аргентина переживает в последние недели, изменит макроэкономическую перспективу для страны, но о конкретных величинах говорить преждевременно. МФВ пересмотрит свой прогноз по Аргентине о росте экономики в 2% в текущем году и на 3,2% в 2019 году.

Напомним, в данный момент правительство Аргентины ведет переговоры с МВФ о предоставлении кредита для выхода из кризиса, спровоцированного девальвацией аргентинского песо. Правительство намерено удержать инфляцию в рамках 15%.

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