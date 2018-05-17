Крупнейшее на Украине металлургическое предприятие остановило работу

Кривой Рог, Украина, , 03:30 — REGNUM Металлокомбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» приостановило работу в связи с забастовкой работников, 16 мая сообщила Конфедерация свободных профсоюзов Украины.

Сообщается, что рабочие комбината отказались работать на неисправной технике и требуют улучшения условий труда.

Из-за забастовки на предприятии перестал работать железнодорожный транспорт, доставляющий сырье и вывозящий готовую продукцию, что в итоге привело к остановке работы всего металлокомбината.

Напомним, что «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим металлургическим комбинатом Украины.

Основная часть его продукции идет на экспорт. Ранее, в марте, рабочие на предприятии объявили забастовку с требованием своевременных выплат заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волынской области Украины начали бастовать шахтеры по причине задержки заработной платы.

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