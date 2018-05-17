Четверг, 17 Мая 2018 года
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Крупнейшее на Украине металлургическое предприятие остановило работу

Экономика

Сотрудники отказались работать на неисправной технике

Крупнейшее на Украине металлургическое предприятие остановило работу
Dogvillan
Вид на комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог»

Кривой Рог, Украина, 17 мая 2018, 03:30 — REGNUM  Металлокомбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» приостановило работу в связи с забастовкой работников, 16 мая сообщила Конфедерация свободных профсоюзов Украины.

Сообщается, что рабочие комбината отказались работать на неисправной технике и требуют улучшения условий труда.

Из-за забастовки на предприятии перестал работать железнодорожный транспорт, доставляющий сырье и вывозящий готовую продукцию, что в итоге привело к остановке работы всего металлокомбината.

Напомним, что «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим металлургическим комбинатом Украины.

Основная часть его продукции идет на экспорт. Ранее, в марте, рабочие на предприятии объявили забастовку с требованием своевременных выплат заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волынской области Украины начали бастовать шахтеры по причине задержки заработной платы.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине началась забастовка шахтеров

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