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Суд в США вынес вердикт по делу о турецком «Халкбанке»

Экономика

Мехмет Хакан Атилла был приговорен к 32 месяцам тюрьмы

Вашингтон, 17 мая 2018, 00:06 — REGNUM  Суд в США вынес обвинительный приговор заместителю управляющего турецкого «Халкбанка», 16 мая передает агентство Reuters.

Сотрудник турецкого государственного банка Мехмет Хакан Атилла был приговорен к двум годам и восьми месяцам тюрьмы за участие в схеме, позволявшей Ирану обойти санкции США.

Обвинения основаны на свидетельских показаниях турецко-иранского торговца золотом Резы Зарраба, который сам был обвинен американским судом в мошенничестве и отмывании денег.

Отмечается, что Атилла находится под арестом уже 14 месяцев и может рассчитывать на досрочное освобождение.

Напомним, турецкое правительство считает суд в США против «Халкбанка» политическим процессом, направленным на подрыв репутации и нанесение экономического ущерба Турции.

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Турция и США
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